Dimite el jefe de Contraterrorismo de EEUU por la guerra: "Irán no representa una amenaza inminente"

El jefe del departamento de Contraterrorismo de EEUU, Joe Kent, ha dimitido por la guerra de Irán. "Después de una profunda reflexión he decidido dimitir de mi cargo", ha dicho en la red social X. Kent defiende que "no puede en conciencia apoyar la guerra de Irán" porque "no representa una amenaza inminente para nuestra nación". El exjefe va más allá. "Es evidente que empezamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".