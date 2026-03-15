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Dimite el jefe de Contraterrorismo de EEUU por la guerra: "Irán no representa una amenaza inminente"

Dimite el jefe de Contraterrorismo de EEUU por la guerra: "Irán no representa una amenaza inminente"

El jefe del departamento de Contraterrorismo de EEUU, Joe Kent, ha dimitido por la guerra de Irán. "Después de una profunda reflexión he decidido dimitir de mi cargo", ha dicho en la red social X. Kent defiende que "no puede en conciencia apoyar la guerra de Irán" porque "no representa una amenaza inminente para nuestra nación". El exjefe va más allá. "Es evidente que empezamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

| etiquetas: eeuu , irán , guerra
30 6 4 K 203 politica
4 comentarios
30 6 4 K 203 politica
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Inminente no se, pero con la que han liado futura seguro, ya hizaron la bandera de la venganza
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siempreesverano #4 siempreesverano
Toma moreno... Alto y claro lo que se viene, este ha visto muchas horas de curro por delante.
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#2 Eltioletanias
Este lo que está es escurriendo el bulto ante la que se les viene encima después de matar al ayatolá.

Con lo fácil que es conseguir armas en EEUU deben estar temblando ante los ataques terroristas en su propio territorio
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menéame