Dimite el concejal socialista de Agricultura de Gualchos-Castell de Ferro (Granada) tras publicar LA GACETA la muerte de un trabajador extranjero contratado de forma ilegal en su invernadero

El concejal de Agricultura del municipio de Gualchos-Castell de Ferro (Granada), Miguel Pérez Castillo, ha dimitido tras la informar LA GACETA de la muerte el pasado 12 de agosto de un trabajador extranjero (rumano) contratado de forma ilegal en su invernadero.

12 comentarios
ricambigaetani
Dice ahí: El calvario de un concejal del PSOE linchado en redes por un bulo de Vox tras la muerte de un jornalero: "No era su empleado"
Miguel Pérez ha dimitido como concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro y es agricultor: contrató a una empresa externa para que colocara los plásticos del invernadero y uno de esos trabajadores, que no tenía contrato, falleció.
9
Anfiarao
#1 es un bulo de la derechusma (ver #5 y #6), dirigido a los débiles de mente como #0, que se lo tragan todo, sin rechistar.

Oh sorpresa.
1
ricambigaetani
A ver, es un bulo, que tiene que venir hasta El Español para desmentirlo, ver para creer: www.elespanol.com/reportajes/20250822/calvario-concejal-psoe-linchado-
6
Brill
Qué raro, La Gaceta lamentando la muerte de un trabajador inmigrante... ah, ya veo.
5
ricambigaetani
Miguel Pérez tiene 50 años, y es muy querido y conocido en un pueblo que no se explica el linchamiento al que ha sido sometido. Para ellos la historia es simple. "Miguel contrató a una empresa, creo que de Motril, para que le cambiara los plásticos del invernadero por unos nuevos, como hacen todos. Trabajan dos o tres días, terminan el trabajo, cobran y se van".
5
#10 Leon_Bocanegra
La derechusma con sus bulos de mierda. Y encima el tío dimite. Pero luego son todos iguales.
Puta chusma de derechas.

Y anotad la fecha como histórica : El sindicato Solidaridad ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de la familia del trabajador fallecido


Los putos fascistas se ponen a disposición del inmigrante. Hay que joderse.
4
cenutrios_unidos
Y por eso la derecha no va a poner freno a la inmigración ilegal. Y sí digo derecha. El PSOE en lo económico lo es.
2
#2 soberao
"Contratado de forma ilegal" ¿Tenía contrato? ¿Qué es esto?
0
#7 yokitolakaka
#2 claro el típico "Contrato en B"

Condiciones:

1) Te pago una puta mierda
2) No te cotizo
3) Si rechistas, otros 100 están esperando entrar a trabajar...

Hasta que no se cambien las leyes, cárcel y multas grandisimas, no hay nada que hacer...

Pero bueno el trabajador era de una empresa externa, que una cosa no quita la otra.
3
manzitor
El que lo haga, que lo pague, pero todos sabemos quienes se quejan por las inspecciones de trabajo...
0
#11 poxemita
En esa zona es comun que haya empresas generalmente formadas por rumanos que se dedican a cambiar el plástico de los invernaderos.

Hace un par de años hubo un accidente de tráfico donde murieron un par de trabajadores (jefe incluido) creo que por que se durmió el conductor y se dió a la entrada de un tunel.

Al final contratan por metros cuadrados y van a saco para ganar lo máximo.
0
#12 luckyy
A soltar mierda La Gaceta lo llama libertad de expresión y parece que no hay ningún organismo que lo cierre.
0

