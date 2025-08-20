Dimite el concejal socialista de Agricultura de Gualchos-Castell de Ferro (Granada) tras publicar LA GACETA la muerte de un trabajador extranjero contratado de forma ilegal en su invernadero

El concejal de Agricultura del municipio de Gualchos-Castell de Ferro (Granada), Miguel Pérez Castillo, ha dimitido tras la informar LA GACETA de la muerte el pasado 12 de agosto de un trabajador extranjero (rumano) contratado de forma ilegal en su invernadero.
Miguel Pérez ha dimitido como concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro y es agricultor: contrató a una empresa externa para que colocara los plásticos del invernadero y uno de esos trabajadores, que no tenía contrato, falleció.
Oh sorpresa.
Puta chusma de derechas.
Y anotad la fecha como histórica : El sindicato Solidaridad ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de la familia del trabajador fallecido
Los putos fascistas se ponen a disposición del inmigrante. Hay que joderse.
Condiciones:
1) Te pago una puta mierda
2) No te cotizo
3) Si rechistas, otros 100 están esperando entrar a trabajar...
Hasta que no se cambien las leyes, cárcel y multas grandisimas, no hay nada que hacer...
Pero bueno el trabajador era de una empresa externa, que una cosa no quita la otra.
Hace un par de años hubo un accidente de tráfico donde murieron un par de trabajadores (jefe incluido) creo que por que se durmió el conductor y se dió a la entrada de un tunel.
Al final contratan por metros cuadrados y van a saco para ganar lo máximo.