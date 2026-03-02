edición general
Dimite el concejal del PP de Móstoles que ha apoyado a la víctima que denunció por acoso sexual y laboral al alcalde: “Cada decisión que he tomado ha sido guiada por la conciencia”

Raúl Gallego se despide después de que hace unos días el partido destituyera a su pareja, Elisa Vigil, como portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

JuanCarVen #1 JuanCarVen
Una organización protegiendo a los jefes al estilo siciliano, pero no les llames mafia.
7 K 79
#2 MenéameApesta
Y luego los estalinistas son otros.
2 K 31
DDJ #3 DDJ
Cuando los honestos dimiten ya me dirás cómo son los que quedan
2 K 30
Kantinero #4 Kantinero
Hombre, igual que sea su pareja se merecía espacio en el titular.

Que tal: Dimite el concejal de Móstoles, pareja de la víctima que denunció por acoso sexual y laboral al alcalde.
0 K 12
SerVicius #5 SerVicius
Luego hay que aguntarles dando lecciones a los demás. La hipocresia habitual...
0 K 7

