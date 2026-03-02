·
38
meneos
46
clics
Dimite el concejal del PP de Móstoles que ha apoyado a la víctima que denunció por acoso sexual y laboral al alcalde: “Cada decisión que he tomado ha sido guiada por la conciencia”
Raúl Gallego se despide después de que hace unos días el partido destituyera a su pareja, Elisa Vigil, como portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
|
etiquetas
:
pp
,
mostoles
,
concejal
,
dimisión
,
acoso laboral
#1
JuanCarVen
Una organización protegiendo a los jefes al estilo siciliano, pero no les llames mafia.
7
K
79
#2
MenéameApesta
Y luego los estalinistas son otros.
2
K
31
#3
DDJ
Cuando los honestos dimiten ya me dirás cómo son los que quedan
2
K
30
#4
Kantinero
Hombre, igual que sea su pareja se merecía espacio en el titular.
Que tal: Dimite el concejal de Móstoles, pareja de la víctima que denunció por acoso sexual y laboral al alcalde.
0
K
12
#5
SerVicius
Luego hay que aguntarles dando lecciones a los demás. La hipocresia habitual...
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Que tal: Dimite el concejal de Móstoles, pareja de la víctima que denunció por acoso sexual y laboral al alcalde.