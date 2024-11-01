edición general
Dimite el alcalde de Morata de Tajuña (Madrid) tras ser procesado por presunta prevaricación

Agradece al Partido Popular por su "respaldo" y a la presidenta regional por creer en él MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Morata de Tajuña, Fernando Villalain González, ha anunciado que dimite como regidor al considerar que en este momento no es "la mejor opción" para liderar el proyecto que desea para su pueblo al entender que necesita "ahora fuerzas renovadas", agradeciendo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que haya creído en él.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En un vídeo colgado por las redes sociales del Ayuntamiento, Villalain González explica los motivos de su renuncia, que se produce poco después de que un juez haya concluido una investigación penal abierta contra él para que se le juzgue por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación y utilización de una gradería desmontable municipal.
