Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE), forzado por la doble investigación por acoso sexual a un menor de la Fiscalía y la Guardia Civil

La investigación, por partida doble, abierta por la Fiscalía de Sevilla y la Guardia Civil ha forzado la dimisión del alcalde socialista de La Algaba, el socialista Diego Manuel Agüera, denunciado a mediados de enero por acosar, supuestamente, a un menor de edad, aprendiz de la Escuela Municipal de Tauromaquia, al que habría enviado mensajes de contenido sexual -según la denuncia- e insinuado una propuesta de encuentro físico.