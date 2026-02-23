edición general
10 meneos
9 clics

Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE), forzado por la doble investigación por acoso sexual a un menor de la Fiscalía y la Guardia Civil

La investigación, por partida doble, abierta por la Fiscalía de Sevilla y la Guardia Civil ha forzado la dimisión del alcalde socialista de La Algaba, el socialista Diego Manuel Agüera, denunciado a mediados de enero por acosar, supuestamente, a un menor de edad, aprendiz de la Escuela Municipal de Tauromaquia, al que habría enviado mensajes de contenido sexual -según la denuncia- e insinuado una propuesta de encuentro físico.

| etiquetas: dimsion , la algaba , acoso sexual , menor
8 2 0 K 106 politica
4 comentarios
8 2 0 K 106 politica
Kantinero #2 Kantinero *
Si es culpable al talego, aunque eso de la escuela de tauromaquia me hace dudar, sobre todo sabiendo lo que admiran a los socialistas en las escuelas de tauromaquia, y más si el caso esta en manos de la GC admiradores inconfesos también de los socialistas.
El Mundo, Tauromaquia y la GC, vaya tres patas para un banco
1 K 31
rogerius #4 rogerius *
#2 A mí me huele a montaje pepero con menor por medio. Les hace falta un lío del PSOE como agua de mayo después del revolcón de Móstoles y el DAO. Pero, bueno, habrá que esperar a ver qué dice Marchena…, digo, la justisia. :-|
1 K 31
#3 Toponotomalasuerte
Que puta mierda pasa??? No paran de salir casos de abusos a menores. Tan enferma y reprimida vive la gente???
0 K 10
Edheo #1 Edheo
No os preocupéis, seguro que Ayuso viene a defender el honor de un alcalde presa de un caso construido contra él, para difamarle.
0 K 7

menéame