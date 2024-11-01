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Dillon y Doris cumplen 19 años [ENG]
Es fácil diferenciar a Dillon y Doris: Dillon tiene 8 bandas mientras que Doris tienen 6 bandas. Su cumpleaños marca un hito ya que los armadillos no suelen vivir más de 18 años.
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