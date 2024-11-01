edición general
4 meneos
37 clics
Dillon y Doris cumplen 19 años [ENG]

Dillon y Doris cumplen 19 años [ENG]  

Es fácil diferenciar a Dillon y Doris: Dillon tiene 8 bandas mientras que Doris tienen 6 bandas. Su cumpleaños marca un hito ya que los armadillos no suelen vivir más de 18 años.

| etiquetas: dillon , doris , cumpleaños
3 1 0 K 64 OYOYOY
sin comentarios
3 1 0 K 64 OYOYOY

menéame