¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk? [ENG]  

Al anunciar que retiraba el programa de Jimmy Kimmel, la cadena Nexstar Media Group calificó de “ofensivos e insensibles, en un momento crítico del debate político nacional” los comentarios que el humorista hizo sobre la muerte del activista de extrema derecha Charlie Kirk. Los partidarios de Donald Trump han aplaudido la decisión, y el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca la describió como un ejemplo de “cultura de las consecuencias”. Pero ¿qué dijo exactamente Kimmel para enfadar tanto al movimiento Maga?