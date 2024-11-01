¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk? [ENG]  

Al anunciar que retiraba el programa de Jimmy Kimmel, la cadena Nexstar Media Group calificó de “ofensivos e insensibles, en un momento crítico del debate político nacional” los comentarios que el humorista hizo sobre la muerte del activista de extrema derecha Charlie Kirk. Los partidarios de Donald Trump han aplaudido la decisión, y el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca la describió como un ejemplo de “cultura de las consecuencias”. Pero ¿qué dijo exactamente Kimmel para enfadar tanto al movimiento Maga?
“The Maga Gang [is] desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them, and doing everything they can to score political points from it,”
"La banda Maga está desesperada por presentar a este chaval que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos, y hacen todo lo posible por sacar rédito político de ello."
Opinión mía:
Kimmel estaba ya en el "radar" de esta gente, y no han dudado un segundo en ejecutar el plan.
Sólo hay que ver cómo Trump ha saltado de regocijo.
Parece ser que es más peligroso el humor que subnormales porten armas.