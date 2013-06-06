"Me dijeron que mi padre estaba muerto": los hijos de soldados británicos que nacieron cerca de una base militar descubren la verdad sobre sus progenitores

"Edward", un niño keniano de 9 años, sabía que su padre trabajaba para el ejército británico. El color de piel del niño, más claro que el de sus compañeros, fue motivo de acoso escolar durante años. Su padre desapareció antes de que Edward (nombre ficticio) naciera, dejando a su madre sumergida en la pobreza extrema y marginada por parte de su propia familia. Ahora, este hombre —que trabajaba como contratista en una base del ejército británico en Kenia— y otras 19 personas que sirvieron ahí como soldados han sido identificados, mediante.
| etiquetas: hijos , soldados , británicos
www.rtve.es/noticias/20130606/gobierno-britanico-reconoce-torturas-a-m
Me parece súper interesante un reportaje que salió en la 2, en el programa en portada, acerca de esos tantos otros hijos fruto de lo más bizarro como es el turismo sexual de occidentales que van a países pobres como filipinas por sexo barato, un reto casi imposible de asimilar para cualquier niño de corta edad que solo quiere saber quién es su padre, recomiendo youtu.be/Xs0EhVtd-n4?is=CgchGxeDfSoUOR0l
Que te gusta mentir, manipular o inventar bulos