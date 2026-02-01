La dignidad de las ‘nadies’

"Visto en retrospectiva, aquel acto de resistencia absolutamente mínimo no fue nada. No cambié una sola vida, no resolví ni un problema de verdad. En el mejor de los casos recomendé el uso de algún cupón descuento o la compra de un producto en oferta, o me las arreglé para pasarlos gratis. Mi margen de maniobra era asquerosamente pequeño. Pero yo, que también fui durante unos pocos años extranjera en tierras extrañas, sé que a veces lo único que te mantiene aferrada a la cordura es un gesto tan pequeño como ese. Una trabajadora del híper que"