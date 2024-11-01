edición general
Digi, la operadora rumana de bajo coste, que lleva cinco años ganando más clientes que nadie y bajando los precios, hasta estar haciendo un roto a las grandes

La política de bajo coste de Digi está obligando a las grandes telecos a reajustar sus ofertas. Su capacidad para ofrecer precios competitivos en fibra y móvil ha supuesto un golpe directo a las estrategias de Telefónica, Vodafone y MásOrange, que durante años dominaron el mercado español. Este crecimiento no ha pasado desapercibido en el ámbito político. En Moncloa valoran positivamente que exista un operador capaz de ofrecer servicios de calidad a precios ajustados. Sin embargo, se observa con cautela el impacto que la consolidación del secto

Torrezzno #8 Torrezzno
Te dan las claves PPPoe sin tener que amenazar y el gigabit ethernet es realmente un gigabit
Andreham #1 Andreham
No tardará el gobierno en sacar una ley de pantalones bombachos para que Digi pierda cuota.
#6 doppel
#1 alegará que es demasiado barato para ricos y subirá impuestos
#3 xaxipiruli
Un servicio técnico impecable, a un precio justo.
#4 xaxipiruli
#3 ah, y los técnicos creo que también se dan de ostias por entrar a trabajar en ella.
obmultimedia #12 obmultimedia
#3 4 horas al telefono para que me atendieran por un problema con el PUK de la sim.
Si si, impecable el SAT.
#13 xaxipiruli
#12 Qué mala suerte. A mí siempre me han atendido personas en menos de cinco minutos y me han resuelto las incidencias enviando un técnico en menos de 24 horas. La única excepción fue un fin de semana, pero fui yo mismo quien indicó que no era necesario, que podía esperar al lunes. Los técnicos también tienen derecho a la conciliación, y en ningún momento intentaron estafarme ni me hicieron pasar por melodías de espera infinitas.
Destrozo #2 Destrozo
Normal. Cuesta menos de la mitad que cualquier otra. Y por el mismo servicio de mierda
Aokromes #7 Aokromes
llevo ya para 5 años en digi, antes estaba en o2, antes en movistar, aunque estoy por indirecta pago un 50% menos que en o2 teniendo lo que necesito, no lo que o2 o telefonica quiere que contrate, fibra de alta velocidad, 3 linas moviles muy basicas, y fijo con llamadas ilimitadas e identificador de llamadas (a diferencia de movistar) (en o2 tambien era asi) pero pagaba mas, cuando tenga cobertura directa pasare de pagar 30 euros por la fibra a 20 si no cambio de velocidad o a 10 si me bajo a 500 mbps.
obmultimedia #11 obmultimedia
#7 la cobertura movil de DIGI es una castaña, llevo un año con ellos (solo el movil), me han ido mejorando la tarifa hasta ser ilimitada en todo y bajandome el precio, de nada me sirve si me quedo sin cobertura en todos los sitios, ya no te digo en el tren o metro.
Raziel_2 #5 Raziel_2
Ojala me equivoque pero este tipo de empresas siguen todas el mismo patrón, rondas de financiación hasta que la empresa se expande con una deuda impagable y luego una venta por encima del valor de la deuda.
#10 okeil
Hace cosa de 3 meses la cosa estaba en que telefónica podría comprarla, igual que a vodafone ... Necesitaba un publireportaje de los de el blog salmon para intentar subir un pelín el precio, que igual palman demasiada pasta ...
Skiner #9 Skiner
Tranquilos que con Timofónica el servicio esta garantizado :troll:
