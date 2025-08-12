Difunden grabaciones inéditas de la masacre en Uvalde: el video muestra el drama que vivieron los padres fuera de la escuela

Durante más de una hora, las fuerzas de seguridad retrasaron su intervención mientras el tirador permanecía dentro del aula. Los videos, que suman casi seis horas, muestran cómo los oficiales de diversas corporaciones aguardaron, dudaron sobre qué estrategia adoptar e incluso discutieron la conveniencia de lanzar gas lacrimógeno por una ventana o utilizar una llave maestra para ingresar al salón. Ninguno parecía tener claro quién coordinaba la operación ni cómo proceder.