edición general
7 meneos
48 clics
Difunden grabaciones inéditas de la masacre en Uvalde: el video muestra el drama que vivieron los padres fuera de la escuela

Difunden grabaciones inéditas de la masacre en Uvalde: el video muestra el drama que vivieron los padres fuera de la escuela

Durante más de una hora, las fuerzas de seguridad retrasaron su intervención mientras el tirador permanecía dentro del aula. Los videos, que suman casi seis horas, muestran cómo los oficiales de diversas corporaciones aguardaron, dudaron sobre qué estrategia adoptar e incluso discutieron la conveniencia de lanzar gas lacrimógeno por una ventana o utilizar una llave maestra para ingresar al salón. Ninguno parecía tener claro quién coordinaba la operación ni cómo proceder.

| etiquetas: uvalde , tiroteo , muertos , niños , policía
5 2 0 K 88 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 88 actualidad
Esku #2 Esku
Imagina lo tercermundista que es tu pais que no estas seguro ni en el colegio. Es que ni Uganda colega.
4 K 70
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 #3 al menos los niños inmigrantes están a salvo
0 K 20
Khadgar #1 Khadgar
Si los policías hubiesen tenido armas se podrían haber defendido, o algo. :roll:
0 K 16
#5 cunaxa
Este caso me parece mucho más grave que el de Kirk ese o como se llame.
Y al menos en menéame se ha dedicado mucho tiempo al menos grave.
Ha sido una campaña de propaganda bestial, pienso yo. Y hemos picado.
0 K 8

menéame