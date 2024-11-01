edición general
La diferencia de trato de la UCO y Antifraude con el ‘caso Montoro’: dos años y medio después y conclusiones opuestas

Mientras la Fiscalía Anticorrupción pone encima de la mesa un informe que demostraría el fraccionamiento de pagos, la Benemérita sigue sin ver nada punible pese a disponer de los mismos datos

4 comentarios
Supercinexin #3 Supercinexin
Unidad Corrupta Operativa. Policía política del PP y jueces y funcionarios prevaricando.
#2 concentrado
Es que a la UCO hay que quitarle los encabezados de los informes, porque los recibe de la siguiente forma:
A) Un diputado de Podemos ha ingresado.....
B) Cristobal Montoro ha ingresado....

Y claro, así es fácil llegar a conclusiones desde la primera línea :troll:
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Que intereses habrá para tapar esto de esta manera. Imagino que será por dinero, porque desde luego por vergüenza no es.
Variable #4 Variable
Lecornú xD xD xD

Edad mental 10 años, pero reconoced que da risa :-D
