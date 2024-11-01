·
14
meneos
14
clics
La diferencia de trato de la UCO y Antifraude con el ‘caso Montoro’: dos años y medio después y conclusiones opuestas
Mientras la Fiscalía Anticorrupción pone encima de la mesa un informe que demostraría el fraccionamiento de pagos, la Benemérita sigue sin ver nada punible pese a disponer de los mismos datos
|
etiquetas
:
montoro
,
uco
,
antifraude
,
anticorrucción
104
actualidad
4 comentarios
actualidad
#3
Supercinexin
Unidad Corrupta Operativa. Policía política del PP y jueces y funcionarios prevaricando.
1
K
33
#2
concentrado
Es que a la UCO hay que quitarle los encabezados de los informes, porque los recibe de la siguiente forma:
A) Un diputado de Podemos ha ingresado.....
B) Cristobal Montoro ha ingresado....
Y claro, así es fácil llegar a conclusiones desde la primera línea
0
K
20
#1
Cometeunzullo
Que intereses habrá para tapar esto de esta manera. Imagino que será por dinero, porque desde luego por vergüenza no es.
0
K
11
#4
Variable
Lecornú
Edad mental 10 años, pero reconoced que da risa
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
