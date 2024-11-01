edición general
Las diez religiosas de la residencia de las Hermanas Angélicas votan a primera hora

... han seguido el mismo procedimiento varias de las 156 mujeres residentes que viven en la residencia de las angélicas. "Han ido a misa a la basílica de El Pilar y luego a votar"...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... ha explicado la recepcionista, Pilar Ibáñez, quien tras comprobar el libro de salidas ha contabilizado a 60 residentes válidas que han salido antes de las 12.00 horas...
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
IMPORTANTE: "válidas" es que cuentan con la suficiente autonomía para no depender en todo momento de la asistencia de otra persona. por tanto, han sido llevadas en grupo y acompañadas a votar tras la misa con la Pilarica por "designio divino". el mismo designio que les ha revelado a todas lo que tienen que votar. y esto es democracia? no hay nada punible en esto que retira la autonomía en el voto a estas ciudadanas de pleno derecho? asco de cristofascismo!
