Diez detenidos en Zanzíbar tras la difusión de rumores sobre el «robo de genitales» [ENG]

Diez detenidos por afirmar que le robaron sus órganos genitales. Un joven denunció que le tocaron el hombro en el bus,provocando que sus genitales desaparecieran. Un empresario subió a un taxi y horas después otros conductores se presentaron en su casa y le acusaron de llevarse unos genitales y que debía devolverlos, entraron,le agredieron y le robaron. Los denunciantes fueron trasladados a un hospital para un examen que confirmó que no sufrieron cambios físicos. La policía advierte que los rumores pueden tener consecuencias graves en inocentes