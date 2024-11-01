Diez Ayuso ironiza: “¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?”

Isabel Díaz Ayuso continúa sacudiéndose las responsabilidades por el caso de presunto fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador. En su respuesta, la presidenta madrileña ha recurrido a su habitual estilo y tono, “Me dicen la pareja que tengo que tener, les voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir”