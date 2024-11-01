edición general
Diez Ayuso ironiza: “¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?”

Isabel Díaz Ayuso continúa sacudiéndose las responsabilidades por el caso de presunto fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador. En su respuesta, la presidenta madrileña ha recurrido a su habitual estilo y tono, “Me dicen la pareja que tengo que tener, les voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir”

fareway #5 fareway
Un líder del PSOE puede encontrar en un zoo animales mucho más cuerdos y con un mensaje más coherente.
#7 Hombre_de_Estado
#5 Pues si dicen que las locas son las que mejor follan, Ayuso tiene que ser ya la hostia xD
victorjba #14 victorjba
#7 Lo mejor las epilépticas. :troll:
#16 Galton
#14 #7 y seguro que Ayuso es loca epiléptica...
pitercio #4 pitercio *
Ni con un palo de otro.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
Demasiado cara hasta para Ábalos en sus buenos tiempos.
#6 Leon_Bocanegra
#2 me has recordado al chiste.

-Buah Paco, anoche me tiré a una tía espectacular, que culo! Que tetas! Que cuerpo.

- Y de cara?

-Ufff carísima.
JackNorte #3 JackNorte *
Hay cosas que ni el dinero corrupto o no puede pagar. Es complicado dormir cuando sabes que la de al lado tienes una lista de victimas de 7291 a saber cuando eres la siguiente.
#12 Albarkas
Isabel, sal con quien te dé la gana. Pero si eliges a un gañán que va de listo por la vida y le pillan, te jodes.
Podías haber elegido a alguno listo de verdad y probablemente no tendrías estos líos.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Es vuestro momento, meneantes solteros :troll:
victorjba #13 victorjba
#1 Estoy desesperao pero no tanto xD
HeilHynkel #15 HeilHynkel
Posiblemente Fernandez Vara, Felipe Gonzalez, Alfonso Guerra, Tamames, ...
Laro__ #8 Laro__ *
Ayuso, ¡habla con Ábalos! Solo tienes que decirle tu precio a Koldo, y él se encarga de la cita.

corrección: Ya no es líder del PSOE. En ese partido expulsan a los puteros
#9 Abril_2025
Si alguien del PSOE sale con ella entonces sí que la investigarán.
Mangione #10 Mangione
 media
#11 Juantxi
¿Por cuánto?
Pregúntale a Koldo, ese al que el PP indultó dos veces.
