La dieta de cafetería es un modelo sólido del síndrome metabólico humano con inflamación hepática y adiposa: comparación con la dieta alta en grasas

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el mundo y los informes estiman que los niños estadounidenses consumen hasta un 25 % de las calorías en forma de aperitivos. Existen varios modelos animales de obesidad, pero faltan estudios que comparen las dietas altas en grasas (HFD) utilizadas tradicionalmente en modelos roedores de obesidad inducida por la dieta con dietas compuestas por alimentos que consumen habitualmente los seres humanos, como alimentos ricos en sal, grasas y energía, pero bajos en fibra, como galletas [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Las ratas ganan algo de peso con una dieta alta en grasas...

Pero cuando se les da comida humana como cereales para cereales de desayuno, su peso se dispara... incluso cuando es la misma cantidad de grasa que su comida...

Porque la comida humana está llena de una porquería química que te programa para comer más y engordar.

La comida procesada es un veneno absoluto.
makinavaja #4 makinavaja
#1 Lo que es un error es considerar comida humana a toda la mierda hiperprocesada, llena de azúcar y de sal....
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Y eso es porque los cereales sirvieron para lo que sirvieron en el neolítico, para soportar un incremento de población nunca antes visto, había que dar calorías a mucha más gente. Pero disminuyeron la calidad de vida en general...
Shuquel #3 Shuquel
#0 ¿Recomendarías la dieta que usa Marcos Llorente?
cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2025/03/04/extrana-dieta-
