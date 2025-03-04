La dieta de cafetería es un modelo sólido del síndrome metabólico humano con inflamación hepática y adiposa: comparación con la dieta alta en grasas

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el mundo y los informes estiman que los niños estadounidenses consumen hasta un 25 % de las calorías en forma de aperitivos. Existen varios modelos animales de obesidad, pero faltan estudios que comparen las dietas altas en grasas (HFD) utilizadas tradicionalmente en modelos roedores de obesidad inducida por la dieta con dietas compuestas por alimentos que consumen habitualmente los seres humanos, como alimentos ricos en sal, grasas y energía, pero bajos en fibra, como galletas [eng]