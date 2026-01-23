edición general
Dieciséis puertos con cadenas y Pajares y el Huerna cerrados para camiones

Las cadenas también son obligatorias en los altos del Palo, la Marta, San Isidro, la Bobia, Leitariegos, Connio, Tarna, Campillo, Acebo, Tormaleo, Somiedo, San Lorenzo, Ventana, y la Garganta

HeilHynkel
Seguro que el chisme de pagar en el Huerna, no lo han cerrado.
