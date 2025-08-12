edición general
Lo que dice la ciencia sobre el sarcasmo: para entenderlo se necesita calle

El primer estudio sobre el humor mordaz en español revela que el cerebro activa una compleja red de conexiones neuronales relacionada con habilidades sociales.
El sarcasmo es incisivo y exigente. Tensa la ironía hasta su punto ácido, casi siempre para cuestionar o burlar. Comprenderlo requiere poner en juego múltiples conexiones neuronales a la vez y saber adaptarse al contexto por lo que los científicos lo estudian con especial interés en trastornos mentales y neurológicos.
Por eso a la inteligencia artificial les cuesta tanto captarlo...

cocolisto #1 cocolisto
¡Que bien nos vendrá a algunos pillarlos!
#2 Grahml *
Se aprende en la universidad de la vida, como diría aquél.

:professor:
Apotropeo #3 Apotropeo
El sarcasmo es para imberbes, el humor ácido para pisaverdes; lo realmente bueno es el humor corrosivo.
Escafurciao #4 Escafurciao *
#3 el sarcasmo no es humor, es más una ironía con puya.
#5 unocualquierax *
#4
Exacto. El sarcasmo es lo mismo que la ironía, pero con la intención de hacer daño.
