Dibujar penes en los baches logra que se reparen más rápido

Los socavones forman parte del paisaje urbano en muchas ciudades españolas y generan una sensación de abandono cada vez que persisten sin reparación. Los vecinos reclaman mejoras, envían escritos y hacen llamadas, pero el asfalto sigue roto incluso durante años. En este contexto surge la decisión de actuar por cuenta propia, como una manera de transformar la impotencia en acción visible. Este impulso se traduce en pintadas provocadoras que marcan el deterioro y obligan a las autoridades a intervenir con rapidez.

