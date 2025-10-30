Díaz critica a Amazon por "dejar tirados a sus trabajadores" teniendo "beneficios millonarios" La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha criticado este viernes a Amazon por anunciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 1.200 trabajadores en España teniendo "beneficios millonarios". "Una empresa que tiene beneficios millonarios y que deja tirados a sus trabajadores y trabajadoras es un modelo de la vergüenza", ha subrayado Díaz en su cuenta de 'Bluesky'.