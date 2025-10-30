edición general
Díaz critica a Amazon por "dejar tirados a sus trabajadores" teniendo "beneficios millonarios"

Díaz critica a Amazon por "dejar tirados a sus trabajadores" teniendo "beneficios millonarios" La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha criticado este viernes a Amazon por anunciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 1.200 trabajadores en España teniendo "beneficios millonarios". "Una empresa que tiene beneficios millonarios y que deja tirados a sus trabajadores y trabajadoras es un modelo de la vergüenza", ha subrayado Díaz en su cuenta de 'Bluesky'.

8 comentarios
Feindesland #5 Feindesland
Espera, que los benefi cios onj para pagar a gente que no necesitas... Seguro.

:palm:

Boicot,. Efectivamente.
2 K 31
SVSRTZ #2 SVSRTZ
www.lne.es/asturias/2025/10/30/amazon-acomete-14-000-despidos-12316934
Amazon acomete 14.000 despidos en su personal de oficinas a nivel mundial
1 K 27
#1 Ethereum
Boicot a muerte (pero después de Black Friday, que la barra de sonido cae)
1 K 25
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Seguro que si la buscas en otro sitio, la encuentras al mismo precio, sin Black Friday.
2 K 45
#6 alamajar
#1 yo al calvoroto bessoss no les dejo ni un céntimo..
0 K 10
linspire #7 linspire
#1 Yo de primeras voy a dejar de ver operación triunfo y pirateare culpa nuestra.

Y asi joderé mucho a Amazon a nivel mundial.
0 K 9
Supercinexin #3 Supercinexin
Nadie lo podía haber imaginado.
0 K 18

