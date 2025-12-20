edición general
Diario de un viaje a Haití, un país sumido en el caos por el colapso institucional y la violencia de las pandillas

Diario de un viaje a Haití, un país sumido en el caos por el colapso institucional y la violencia de las pandillas  

Haití busca una salida que nadie sabe dónde está. Todas las esperanzas, como cuento en las conclusiones, están puestas en la formación de una fuerza internacional que acabe con el imperio de las pandillas en Puerto Príncipe, ciudad sitiada y estrangulada. La comunidad internacional, ese concepto que antes sonaba a orden y que ahora es tan amorfo como el flequillo de Donald Trump, parece comprometida a salvar a Haití casi tanto como a Sudán o Gaza.

2 comentarios
EvilPreacher #1 EvilPreacher
USA ya «salvo» Haíti en los 90, de aquellos polvos, estos lodos.
tul #2 tul
#1 no era la primera vez, durante el siglo pasado tambien enviaron """ayuda"""
1915: Los marines de EE.UU. ocupan Haití para "restaurar el orden" Se establece un protectorado que permanece hasta 1934. El Secretario de Estado yanqui, William Jennings Bryan, al informar sobre la situación haitiana comenta: * "Imaginen esto: Negros hablando francés"
