El día en que la UE despertó tras 23 meses de genocidio en Palestina y reaccionó contra Israel

Casi dos años después y más de 65.000 palestinos después, Ursula von der Leyen ha anunciado por primera vez que va a proponer sanciones contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La presión interna que la que estaba sometida la presidenta de la Comisión Europea era cada vez más fuerte y, finalmente, ha cedido ante los argumentos de una parte importante de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.

jonolulu #1 jonolulu
Hay que hacer como que se hace algo
karakol #2 karakol
Sanciones parciales, no vaya a ser que Europa vaya a molestar al Carnicero de Gaza.

www.meneame.net/story/von-der-leyen-anuncia-suspension-acuerdo-comerci

Por otra parte...

Cabe recordar que, para que se aprueben, tiene que contar con el visto bueno de los 27 y, a pesar de que las posiciones de los países son cada vez más propalestinas y más contrarias a Tel Aviv, aún hay reticencias por parte de algunos estados miembros por motivos históricos a sancionar el estado sionista, como es el caso de Alemania.

Alemania colocándose, una vez más, en el "lado bueno" de la Historia.

Y mira que esta vez era sencillo hacerlo.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Un documento interesante:

www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevent

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

Artículo II

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;
b)

TonyStark #5 TonyStark
una reacción TIBIA de cojones... da hasta un poco de vergüenza...
makinavaja #7 makinavaja
#5 Tibia y tarde... siempre con retraso, cuando ya ha muerto mucha gente, muertes que se podrían haber evitado....
platypu #4 platypu
Vaya, #0 el mismo blanqueador de la invasion, que sube propaganda rusa y que dice que no se nos ha perdido nada en ucrania, ahora llora por que no se reacciona lo suficiente en gaza
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao *
#4 Si te refieres a mí, sospecho muy fuerte que te estás columpiando de manera estratosférica. Como será la cosa que creo que no he opinado en la vida del tema de Ucrania en Menéame y se puede comprobar en mi historial, pero tú mismo con tu mecanismo.
Y recuerda: envíar un artículo no es escribirlo. De nada.
