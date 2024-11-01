El día en que la UE despertó tras 23 meses de genocidio en Palestina y reaccionó contra Israel

Casi dos años después y más de 65.000 palestinos después, Ursula von der Leyen ha anunciado por primera vez que va a proponer sanciones contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La presión interna que la que estaba sometida la presidenta de la Comisión Europea era cada vez más fuerte y, finalmente, ha cedido ante los argumentos de una parte importante de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.