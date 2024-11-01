El día en que la UE despertó tras 23 meses de genocidio en Palestina y reaccionó contra Israel

Casi dos años después y más de 65.000 palestinos después, Ursula von der Leyen ha anunciado por primera vez que va a proponer sanciones contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La presión interna que la que estaba sometida la presidenta de la Comisión Europea era cada vez más fuerte y, finalmente, ha cedido ante los argumentos de una parte importante de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.
Cabe recordar que, para que se aprueben, tiene que contar con el visto bueno de los 27 y, a pesar de que las posiciones de los países son cada vez más propalestinas y más contrarias a Tel Aviv, aún hay reticencias por parte de algunos estados miembros por motivos históricos a sancionar el estado sionista, como es el caso de Alemania.
Alemania colocándose, una vez más, en el "lado bueno" de la Historia.
Y mira que esta vez era sencillo hacerlo.
