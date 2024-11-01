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Día negro para Nacho Abad: Obligado a pedir perdón a Ramón Espinar mientras Carlos Segarra denuncia a la dirección

Día negro para Nacho Abad: Obligado a pedir perdón a Ramón Espinar mientras Carlos Segarra denuncia a la dirección

Nacho Abad ha enfrentado el malestar y los reproches de dos de sus colaboradores más destacados en 'En boca de todos'

| etiquetas: nacho abad , bulos , ramón espinar
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1 comentarios
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
En boca de bobos...
Si es que el famoso chiste era tan acertado que no tenía gracia, sino valor informativo.
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menéame