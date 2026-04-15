El día que Kodak se enfrentó a la mayor mentira del siglo XX: el caso de las hadas de Cottingley  

El último programa de SER Historia ha girado en torno a los seres mitológicos más comunes. Desde los duendes hasta los gnomos y las hadas, probablemente los tres más conocidos a nivel mundial. Y, como no podía ser de otra forma, hemos acabado hablando sobre las hadas de Cottingley y las fotografías que engañaron a todo el mundo. El suceso en cuestión tuvo lugar en el año 1917, cuando dos niñas (Elsie Wright y Frances Griffiths) consiguieron convencer a miles de personas, entre ellas a intelectuales brillantes de la talla de Arthur Conan Doyle,