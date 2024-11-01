El día en que las islas Canarias estuvieron a punto de ser invadidas por EE.UU. y luego por el Reino Unido… y se salvó

Las ansias expansionistas de Estados Unidos no son nuevas. Aunque la presidencia de Donald Trump ha puesto en la mira a territorios como Venezuela, Groenlandia o el Canal de Panamá, esa lógica responde a una tradición de larga data en la política exterior estadounidense. Uno de los territorios que llegó a figurar en esos planes fue el archipiélago español de las islas Canarias, en especial Tenerife. Su ubicación —frente a las costas africanas, cerca de Marruecos y a más de 1.000 kilómetros de la Península Ibérica—,una pieza estratégica...
¿Entonces nuestras islas canarias no estuvieron en el punto de mira de EEUU primero y del reino unido después?
Es como si te viola reino unido arrebatándole un cacho de España (Gibraltar y Menorca) luego EEUU (cuba, guan, filipinas, puerto rico y el simpa que nos hicieron con florida) pero no presentas denuncia porque el testigo que lo vio todo, no te gusta y además te cae mal
Genial, sigue defendiendo a nuestros "aliados" anglos
Edit: se me olvidaba como EEUU planeó también la marcha para que marruecos nos quitara el Sáhara
Con "aliados" así ¿Quién quiere enemigos?