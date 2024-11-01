edición general
El día en que las islas Canarias estuvieron a punto de ser invadidas por EE.UU. y luego por el Reino Unido… y se salvó

El día en que las islas Canarias estuvieron a punto de ser invadidas por EE.UU. y luego por el Reino Unido… y se salvó

Las ansias expansionistas de Estados Unidos no son nuevas. Aunque la presidencia de Donald Trump ha puesto en la mira a territorios como Venezuela, Groenlandia o el Canal de Panamá, esa lógica responde a una tradición de larga data en la política exterior estadounidense. Uno de los territorios que llegó a figurar en esos planes fue el archipiélago español de las islas Canarias, en especial Tenerife. Su ubicación —frente a las costas africanas, cerca de Marruecos y a más de 1.000 kilómetros de la Península Ibérica—,una pieza estratégica...

cocolisto #2 cocolisto
Aunque al respecto han salido envíos hace años, dada la situación de nuestras relaciones con el trompas, no está de más recordar las tendencia perniciosas del imperio con respecto a Canarias. Alguien de los que votarán negativo tienen una buena oportunidad de dar lecciones de historia a la banda de patriotas del ppvox.
2 K 45
#4 guixOS *
#2 Una de las razones por las que España entró en la OTAN fue por la amenaza de quitarnos las canarias. Es más, el PSOE nos metió de cabeza en ella. Unos están más alineados con los demócratas y otros con los republicanos, pero todos son partidos traidores a la nación española que atiende a los intereses yankis.
0 K 8
crycom #6 crycom
#2 No dice nada de como se usó como moneda de cambio para forzar el ingreso en la OTAN y el abandono del programa nuclear o sí no EEUU las hubieran independizado y eso pasó ayer quien dice.
0 K 9
mastodonte #1 mastodonte
No entro en esa web ni clickando con tu raton
0 K 9
cocolisto #3 cocolisto
#1 Va hombre, es una reseña histórica. No puedes ser tan estrecho ante algo que nos puede afectar directamente.
1 K 35
Free_palestine #5 Free_palestine *
#1 menudo ad hominem que te has marcado

¿Entonces nuestras islas canarias no estuvieron en el punto de mira de EEUU primero y del reino unido después?

Es como si te viola reino unido arrebatándole un cacho de España (Gibraltar y Menorca) luego EEUU (cuba, guan, filipinas, puerto rico y el simpa que nos hicieron con florida) pero no presentas denuncia porque el testigo que lo vio todo, no te gusta y además te cae mal :palm:

Genial, sigue defendiendo a nuestros "aliados" anglos :troll:

Edit: se me olvidaba como EEUU planeó también la marcha para que marruecos nos quitara el Sáhara

Con "aliados" así ¿Quién quiere enemigos?
1 K 35

