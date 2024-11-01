El día en que las islas Canarias estuvieron a punto de ser invadidas por EE.UU. y luego por el Reino Unido… y se salvó

Las ansias expansionistas de Estados Unidos no son nuevas. Aunque la presidencia de Donald Trump ha puesto en la mira a territorios como Venezuela, Groenlandia o el Canal de Panamá, esa lógica responde a una tradición de larga data en la política exterior estadounidense. Uno de los territorios que llegó a figurar en esos planes fue el archipiélago español de las islas Canarias, en especial Tenerife. Su ubicación —frente a las costas africanas, cerca de Marruecos y a más de 1.000 kilómetros de la Península Ibérica—,una pieza estratégica...