Día del dominio público 2026 [EN]

Día del dominio público 2026 [EN]

El 1 de enero de 2026, miles de obras protegidas por derechos de autor de 1930 pasan a formar parte del dominio público en Estados Unidos, junto con grabaciones sonoras.

EvilPreacher
Aunque el periodo que es necesario esperar a que una obra pase al dominio público es más largo en USA que en Europa, allí se cuenta desde la publicación de la obra y aquí desde la muerte del autor. Sospecho que, aunque el Asesinato en la vicaría de Agatha Christie pase al dominio público allí, en Europa todavía habrá que esperar.
