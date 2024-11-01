·
Día del dominio público 2026 [EN]
El 1 de enero de 2026, miles de obras protegidas por derechos de autor de 1930 pasan a formar parte del dominio público en Estados Unidos, junto con grabaciones sonoras.
dominio público
copyright
cultura
1 comentarios
relacionadas
#1
EvilPreacher
*
Aunque el periodo que es necesario esperar a que una obra pase al dominio público es más largo en USA que en Europa, allí se cuenta desde la publicación de la obra y aquí desde la muerte del autor. Sospecho que, aunque el
Asesinato en la vicaría de Agatha Christie
pase al dominio público allí, en Europa todavía habrá que esperar.
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
