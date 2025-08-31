edición general
El día que conocí a Van Morrison

Espiritual y salvaje, huraño y místico, autor de algunos de los discos más inolvidables del rock y el blues, el genial cantante y compositor cumple hoy ochenta años.

"el genial cantante y compositor cumple hoy ochenta años."
Pues se conserva de pena. :troll:
Meneo hay.
