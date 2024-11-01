Día de la Comunidad de octubre de 2025: Solosis

Domingo 12 de octubre de 2025, de 14:00 a 17:00 (hora local) ¡Solosis, el Pokémon Célula, será el destacado durante el Día de la Comunidad de octubre! Solosis aparecerá salvaje con más frecuencia.* *Con un poco de suerte, ¡puede que os encontréis con uno variocolor o uno con un fondo especial! Evolucionad a Duosion (la evolución de Solosis) durante el evento o hasta dos horas después de que finalice para conseguir un Reuniclus que conozca el ataque rápido Encanto.