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El día que cientos de murciélagos convertidos en bombas incendiarias destruyeron una base aérea de Estados Unidos

El día que cientos de murciélagos convertidos en bombas incendiarias destruyeron una base aérea de Estados Unidos

Los animales eran parte de un insólito proyecto para crear un arma secreta y utilizarla para quemar ciudades japonesas. en 1943, a un dentista estadounidense llamado Lytle Schuyler Adams se le ocurrió “inventar” los “murciélagos incendiarios” para atacar a los japoneses e inició, con el inexplicable apoyo del presidente Frankin Delano Roosevelt, uno de los proyectos armamentísticos más delirantes de la Segunda Guerra Mundial.

| etiquetas: murciélagos , bombas , base aérea , estados unidos , guerra
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Cuñado #1 Cuñado
Bad bat karma
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