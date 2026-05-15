El día que cientos de murciélagos convertidos en bombas incendiarias destruyeron una base aérea de Estados Unidos

Los animales eran parte de un insólito proyecto para crear un arma secreta y utilizarla para quemar ciudades japonesas. en 1943, a un dentista estadounidense llamado Lytle Schuyler Adams se le ocurrió “inventar” los “murciélagos incendiarios” para atacar a los japoneses e inició, con el inexplicable apoyo del presidente Frankin Delano Roosevelt, uno de los proyectos armamentísticos más delirantes de la Segunda Guerra Mundial.