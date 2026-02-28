Día de Andalucía: acerca de los bulos sobre Blas Infante de la ultraderecha

Con motivo de la decisión del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira de incorporarse a la red de municipios de la Ruta Blas Infante tuvimos la ocasión de sufrir una insoportable intervención de un concejal de la extrema derecha que, como es costumbre entre los jerarcas de esa organización, se dedicó a difundir los más variados bulos y falsedades sobre la persona de Blas Infante, sus ideas y su obra. Antes de que se fundara Vox, los militantes del PP que consideraban a ese partido como la “derechita cobarde” y del que se escindirían para crear una nueva organización extremista, ya se dedicaron a calumniar a Blas Infante difundiendo el bulo de su conversión al islam. El origen de este bulo lo podemos rastrear en el filósofo de raíz falangista y notorio islamófobo Gustavo Bueno (cf. ABC, 26 de enero de 2007), cuya estela fue seguida por el eurodiputado del Partido Popular Vidal-Quadras (cf. El País, 31 de octubre de 2007). Un documentado desmontaje de este tipo de infundios lo podemos encont