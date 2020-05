Día 51. Los 7 minutos funestos de un runner español: "La he liado parda"

Hola. Yo soy Javier Fernández, y usted no lo es. Javier Fernández, informático, madrileño, 41 años. Durante la histórica jornada de ayer, cuando España pudo salir a hacer deporte tras dos meses de encierro, protagonicé un aparatoso incidente. Ahora soy portada de todos los periódicos del mundo. La he liado parda. Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. Dicho lo cual... Les voy a contar mi historia. Mi verdad.