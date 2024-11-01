Día 2 de la operación 'carros de Gedeón': Israel bombardea el único hospital pediátrico de Ciudad de Gaza mientras fuerza la huida de miles de personas

Las primeras horas de la operación 'carros de Gedeón' han dejado un rastro de destrucción y muerte en Ciudad de Gaza. En el comienzo de la incursión terrestre de las fuerzas israelíes en la capital del enclave, el Ejército de Israel ha atacado 150 objetivos, que bien pueden ser estructuras o personas, bombardeando, además, 50 posiciones en toda la Franja. Las fuerzas israelíes consideran "infraestructuras terroristas" aquellas viviendas civiles en las que han registrado el paso de individuos que vinculan a las milicias. También han atacado, co