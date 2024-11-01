edición general
Día 2 de la operación 'carros de Gedeón': Israel bombardea el único hospital pediátrico de Ciudad de Gaza mientras fuerza la huida de miles de personas

Las primeras horas de la operación 'carros de Gedeón' han dejado un rastro de destrucción y muerte en Ciudad de Gaza. En el comienzo de la incursión terrestre de las fuerzas israelíes en la capital del enclave, el Ejército de Israel ha atacado 150 objetivos, que bien pueden ser estructuras o personas, bombardeando, además, 50 posiciones en toda la Franja. Las fuerzas israelíes consideran "infraestructuras terroristas" aquellas viviendas civiles en las que han registrado el paso de individuos que vinculan a las milicias. También han atacado, co

9 comentarios
#3 IsraelEstadoGenocida
Su hijoputismo no conoce límites.
Khadgar #7 Khadgar
#3 Pero están empeñados en encontrarlos.
#8 soberao *
#3 Más fuerte es que se le permita esto a Israel, bombardear un hospital de pediatría con total desvergüenza, sin que nadie se lo eche en cara. Este es el nivel. Luego el debate está en si es o no genocidio... Te tienes que reír...
Dene #6 Dene
#1 criminales asesinos
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Criminales de guerra y genocidas.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ya nos metemos en detalles de lo que pasa en esta, que es más generica.

Gry #5 Gry
Los palestinos ya no tienen la excusa de que evacuar a los niños heridos es complicado. :-P
Pejeta #9 Pejeta
Y la NaziSionistabde la Ayuso aplaudiendo con las orejas. La vergüenza de Madrid
