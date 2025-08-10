·
main action
"Le di al zoo el querido poni de mi hija para que se lo comieran los leones"
La madre recibirá una deducción fiscal de 0,67 euros por cada kilogramo del animal. Asegura no arrepentirse
|
etiquetas
:
zoo
,
poni
,
leones
,
deducción fiscal
5
2
1
K
73
2 comentarios
#2
MoñecoTeDrapo
Polémicas miopes absurdas. Mientras haya zoos habrá que alimentar sus animales . Y por otro lado, a las mascotas terminales hay que eutanasiarlas.
El debate hay que llevarlo a la ética del mascotismo y de la existencia de zoológicos.
2
K
33
#1
Pixmac
Lo más seguro es que sufriera más el bolsillo de la señora Sohl que el poni. Que además viera cómo la eutanasia con un martillo de perno evidencia que el poni le importaba muy poco, aunque fuera de su hija. Seguramente quería asegurarse que recibiría la deducción fiscal.
1
K
31
El debate hay que llevarlo a la ética del mascotismo y de la existencia de zoológicos.