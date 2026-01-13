El gobierno federal está adoptando abiertamente contenidos ultranacionalistas blancos en Internet, incluso en un anuncio de reclutamiento tras el asesinato de Renee Good a manos de Jonathan Ross. «We'll Have Our Home Again» (Volveremos a tener nuestro hogar), con una canción del mismo nombre de Pine Tree Riots. Popularizada en los círculos neonazis, la canción incluye versos sobre recuperar «nuestro hogar» con «sangre o sudor», un lenguaje que se utiliza a menudo en los llamamientos de los nacionalistas blancos a la guerra racial.