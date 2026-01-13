edición general
El DHS promovió el himno neonazi después de que ICE matara a Renee Good en Minneapolis (Eng)

El gobierno federal está adoptando abiertamente contenidos ultranacionalistas blancos en Internet, incluso en un anuncio de reclutamiento tras el asesinato de Renee Good a manos de Jonathan Ross. «We'll Have Our Home Again» (Volveremos a tener nuestro hogar), con una canción del mismo nombre de Pine Tree Riots. Popularizada en los círculos neonazis, la canción incluye versos sobre recuperar «nuestro hogar» con «sangre o sudor», un lenguaje que se utiliza a menudo en los llamamientos de los nacionalistas blancos a la guerra racial.

#1 HangTheRich
Ya se les puede llamar fachas y nazis o aun no?
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 La gente normal se lo llama desde hace tiempo, quienes se identifican con ellos suelen decir "llamáis nazi a cualquiera".
#5 Nasser
#1 los nazis se enfadan si les llamas nazis, llámales inmundicia humana, son más identificables.
skaworld #2 skaworld
A cojón sacado, dale Jello!


www.youtube.com/watch?v=QVcNfiRWS6U
azathothruna #3 azathothruna
Y recuerden niñas y niños.
Las leyes eugenesicas gringas inspiraron al pintor austriaco fracasado
