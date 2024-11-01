edición general
La DGT levanta las restricciones a camiones en nueve carreteras de Castilla y León: cientos de ellos siguen embolsados

La Dirección General de Tráfico ha levantado las restricciones que existían para la circulación de camiones por el temporal de nieve en nueve carreteras de la red estatal de Castilla y León, cinco de ellas autovías, dos autopistas y dos carreteras nacionales, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora. En un comunicado, el CNTC lamentaba que había "más de 10.000 camiones embolsados en carreteras en las que no ha caído un solo copo de nieve, todo con base en una mera previsión meteorológica que no ha terminado de cumplirse". La d

Pointman #1 Pointman
"con base en una mera previsión meterologica"
¿En que se supone que deberían basarse, si no?
3 K 52
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 En las prioridades de los empresarios, que son las únicas que cuentan para ciertos personajes.
2 K 36
sotillo #4 sotillo
#1 Si haces critican y si no haces también
0 K 11
#5 Alves *
#1 Toda la vida ha habido en invierno previsiones de posible o probable nieve y nunca se había hecho. Las carreteras no quedan impracticables de repente y los profesionales del transporte tienen conocimientos y bastantes más medios que nosotros para resolver esta situación hasta alcanzar un punto para quedarse estáticos cuando realmente hace falta y se ordena. No tiene lógica tener 10.000 vehiculos parados sin una mota de nieve, sin poder surtir supermercados, con animales vivos en su interior, con alimentos perecederos por si le da por nevar. No entiendo como no han muerto ya hace años en el norte de Canada o de Finlandia
1 K 16
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#5 Has cerrado una cuenta hace un rato y ya has vuelto a abrir otra? Tan mal lo estabas haciendo que hasta a ti te estaba dando vergüenza?
1 K 28
#8 Alves *
#7 No, yo me acabo de enterar que existe este maravilloso site.
0 K 6
#6 Leon_Bocanegra
Os imagináis que hace dos semanas el ministro Puente hubiera cortado el ave Madrid Sevilla , la que estaría liando la derechusma,porque ...a ver por qué cortan un ave si no ha habido accidentes...
1 K 22
taSanás #2 taSanás
estos días se ha puesto de moda lo de "embolsados"
0 K 8

