La DGT levanta las restricciones a camiones en nueve carreteras de Castilla y León: cientos de ellos siguen embolsados

La Dirección General de Tráfico ha levantado las restricciones que existían para la circulación de camiones por el temporal de nieve en nueve carreteras de la red estatal de Castilla y León, cinco de ellas autovías, dos autopistas y dos carreteras nacionales, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora. En un comunicado, el CNTC lamentaba que había "más de 10.000 camiones embolsados en carreteras en las que no ha caído un solo copo de nieve, todo con base en una mera previsión meteorológica que no ha terminado de cumplirse". La d