16
meneos
20
clics
La DGT controlará las furgonetas de reparto por el aumento de la siniestralidad: "Es una asignatura pendiente"
Ha detectado estrés y fatiga, distracciones por el uso del móvil y exceso de velocidad en los conductores. Relacionada:
www.meneame.net/story/furgonetas-reparto-son-agujero-negro-seguridad-v
|
etiquetas
:
dgt
,
furgonetas
,
reparto
,
aumento
,
siniestralidad
14
2
0
K
155
actualidad
11 comentarios
14
2
0
K
155
actualidad
#4
bollod
*
Que fue de aquel niñato que le llamó a un repartidor "caranchoa". Están como para aguantar bromitas. 1 K 22
1
K
22
#8
ChatGPT
Me hacen gracia estos anuncios, vienen a querer decir que antes pasaban de controlarlas…. 1 K 21
1
K
21
#1
Andreham
Culpa del conductor y no del empresario que le dice "reparte 10 horas de paquetes en 6". 1 K 19
1
K
19
#2
pepel
#1
No lo suelen decir así; reparte lo que puedas/quieras, te daré tantos céntimos por cada reparto entregado. 2 K 41
2
K
41
#9
Verdaderofalso
#2
ahora van en muchas ocasiones dos en la furgoneta para repartir el doble 0 K 20
0
K
20
#5
mosfet
Madremía lo que nos faltaba, somos técnicos SAT que siempre vamos con el cohete en el culo y tenemos que realizar todas las instalaciones que podamos, en el menor tiempo posible, ya el tener que aparcar nos roba un montón de tiempo y para la empresa, el tiempo necesario para el desplazamiento hasta la casa del cliente es como que si no existiese. El otro día un compañero que comentó que por ley no podemos ir con las furgos a más de 80kmh creo que me dijo, y nosotros vamos siempre lijados. 1 K 19
1
K
19
#7
ChatGPT
#5
te tiene que contar un compañero las normas básicas de velocidad de la fuego? 0 K 10
0
K
10
#10
mosfet
#7
Pues calla que yo soy más calmado, nunca paso de 100 pero mi compi siempre va a 130..., en serio, quien no tiene que estar desplazándose constantemente de cliente en cliente no puede entender la presión constante que es, y el cabreo de cuando pillas atascos, no puedes aparcar, etc... y sabes que te va a jorobar el resto de asistencias de ese día, es una mierda. 0 K 6
0
K
6
#11
vviccio
Me conformaba con que controlen el uso del teléfono al volante que hay algunos que miran más al móvil que al paso de cebras. 0 K 12
0
K
12
#3
slainrub
Encima que están puteados, ahora les responsabilizan del estrés que tienen encima. Claro que si clasistas de mierda. 0 K 10
0
K
10
#6
TripleXXX
*
Y como empiezen a mirar el Rubifen y la colombiana ya ni cuento.
Cuando poder pagar la casa y demás te exige jornadas inhumanas, pues habrá mucha gente que tenga que recurrir a ayudas.
Y de la hostelería ni hablemos.
Me baso en los estudios de la Universidad DMCM y en lo que veo a diario.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
