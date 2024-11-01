edición general
Devolver España a los españoles

Devolver España a los españoles

Feijóo anticipa otro curso político de crispación: “España no es este Gobierno. Vamos a devolver España a los españoles”

vicus. #1 vicus.
O lo que es lo mismo, vamos llevar a la corrupción, los sobres y el narcotráfico al gobierno y que vuelva Montoro como ministro de hacienda y Abascal como ministro del interior.
Sandilo #4 Sandilo
#1 El Pp va a arrasar en las próximas elecciones y yo los votaré pero aún así la cartera de interior debe de ser para VOX que son algo más de centro en ese sentido Pp es muy de extrema izquierda.
oceanon3d #9 oceanon3d
#4 Ya veras cuando te enteres que la polarización funciona entre las dos direcciones ...
javibaz #5 javibaz
Y no gobierna porque no quiere.
#6 tierramar *
Pero si ha nombrado dentro de la estructura del partido una Secretaria para la Inmigración dirigida por una ecuatoriana, para facilitar los tramites de la inmigración a los latinos!. Feijóo también sale a la caza del voto latino y arma un equipo para atraer a los "nuevos españoles" El presidente del PP creó en enero la Secretaría Ejecutiva Nacional de Migraciones y designó a una ecuatoriana para penetrar en los colectivos de latinoamericanos.
oceanon3d #10 oceanon3d
#6 Los leopardoss comecaras están de moda...
mariKarmo #2 mariKarmo
La decadencia del Partido Popular es alucinante. No había visto a este partido nunca tan tan tan mal y perdido.
Libre_albedrío #8 Libre_albedrío
#2 Es un partido desestructurado, subido a la chepa de VOX. La que nos viene es muy gorda.
#3 Leon_Bocanegra
A los españoles de bien.

Vivaspaña coñiiiiio!
angeloso #7 angeloso
2/10 Trampa evidente.
#11 pirat
Insisten en excluirnos a la mayor parte de la españolidad ¿ Nos deportarán como a los gazatíes ?
