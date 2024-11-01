·
13
meneos
110
clics
Devolver España a los españoles
Feijóo anticipa otro curso político de crispación: "España no es este Gobierno. Vamos a devolver España a los españoles"
etiquetas
:
feijóo
,
estrategia pp
10
3
3
K
112
ocio
11 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicus.
O lo que es lo mismo, vamos llevar a la corrupción, los sobres y el narcotráfico al gobierno y que vuelva Montoro como ministro de hacienda y Abascal como ministro del interior.
1
K
38
#4
Sandilo
#1
El Pp va a arrasar en las próximas elecciones y yo los votaré pero aún así la cartera de interior debe de ser para VOX que son algo más de centro en ese sentido Pp es muy de extrema izquierda.
1
K
0
#9
oceanon3d
#4
Ya veras cuando te enteres que la polarización funciona entre las dos direcciones ...
0
K
7
#5
javibaz
Y no gobierna porque no quiere.
0
K
14
#6
tierramar
*
Pero si ha nombrado dentro de la estructura del partido una Secretaria para la Inmigración dirigida por una ecuatoriana, para facilitar los tramites de la inmigración a los latinos!. Feijóo también sale a la caza del voto latino y arma un equipo para atraer a los
"nuevos españoles" El presidente del PP creó en enero la Secretaría Ejecutiva Nacional de Migraciones y designó a una ecuatoriana para penetrar en los colectivos de latinoamericanos.
…
» ver todo el comentario
0
K
14
#10
oceanon3d
#6
Los leopardoss comecaras están de moda...
0
K
7
#2
mariKarmo
La decadencia del Partido Popular es alucinante. No había visto a este partido nunca tan tan tan mal y perdido.
0
K
12
#8
Libre_albedrío
#2
Es un partido desestructurado, subido a la chepa de VOX. La que nos viene es muy gorda.
0
K
7
#3
Leon_Bocanegra
A los españoles de bien.
Vivaspaña coñiiiiio!
0
K
11
#7
angeloso
2/10 Trampa evidente.
0
K
11
#11
pirat
Insisten en excluirnos a la mayor parte de la españolidad ¿ Nos deportarán como a los gazatíes ?
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
