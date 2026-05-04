El devastador incendio de Oímbra, el segundo peor de la historia de Galicia, prendió en el caos de los despachos: “Nadie nos mandó parar”

El segundo peor incendio de la historia de Galicia (23.000 hectáreas, tres brigadistas heridos graves) no lo provocó una trama ni la fatalidad: lo provocó el caos de los despachos. La Xunta mandó parar los desbroces, la orden se perdió, los trabajos continuaron. La alcaldesa de Oímbra (PP, sucesora de su padre tras 47 años de la familia en el cargo) autorizó a tres jóvenes brigadistas a ir al fuego. Ante el Juez en el ayuntamiento nadie dice saber nada. La jueza solo investiga al conductor del tractor.