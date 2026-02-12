edición general
La deuda pública de Estados Unidos alcanzará niveles no vistos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial

La economía de Estados Unidos está surfeando con éxito los vaivenes de la política económica de la Administración de Donald Trump, pero acumula desequilibrios que empiezan a ser preocupantes: la evolución del déficit y la deuda pública inquietan a economistas y legisladores. “Nuestras proyecciones presupuestarias siguen indicando que la trayectoria fiscal no es sostenible”, ha sintetizado este miércoles Phillip Swagel, director de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, en sus siglas en inglés). Este organismo independiente realiza...

salteado3 #3 salteado3
Hay que invadir Irán ya para venderles el petróleo a los europeos y sacarles lo que les queda.
#2 mariopg
todo es deuda, todo es humo, se avecina la madre de los corralitos, ahora nos quieren devaluar un 30% el €, y la peña se ríe de bitcoin
#1 concentrado
Les da igual, no piensan pagar
cocolisto #4 cocolisto
#1 Je, ellos no, nos la harán pagar con el beneplácito y colaboración de nuestros amados líderes. Bueno, ya la estamos pagando a poco que mires a quién compramos armas y energía más cara, por ejemplo.
