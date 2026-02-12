La deuda pública de Estados Unidos alcanzará niveles no vistos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial

La economía de Estados Unidos está surfeando con éxito los vaivenes de la política económica de la Administración de Donald Trump, pero acumula desequilibrios que empiezan a ser preocupantes: la evolución del déficit y la deuda pública inquietan a economistas y legisladores. “Nuestras proyecciones presupuestarias siguen indicando que la trayectoria fiscal no es sostenible”, ha sintetizado este miércoles Phillip Swagel, director de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, en sus siglas en inglés). Este organismo independiente realiza...