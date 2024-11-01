Detienen a una madre que entregaba vídeos íntimos y ropa interior de su hija menor a cambio de dinero

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por atentar contra la libertad sexual de una menor de O Salnés, una de ellas su propia madre y la otra, un hombre al que ella puso en contacto con la niña. Fue la propia madre la que denunció los hechos en un primer momento. Acudió a la Guardia Civil para denunciar unas supuestas coacciones hacia su persona y hacia su hija menor. En un giro de los acontecimientos, los investigadores averiguaron que la madre le había enviado varios vídeos de su hija en ropa interior e incluso también le había entreg...