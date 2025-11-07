Detienen a un hombre por violar a su vecina de 91 años en un pequeño pueblo de Gerona

Víctima y agresor viven en Garriguella, una localidad de unos 980 habitantes en la comarca del Alto Ampurdán (Gerona) y concretamente son vecinos. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo y posteriormente, cuando la familia de la anciana se enteró de lo sucedido, fue a denunciarlo. Al parecer el detenido, con antecedentes, se había ido ganando la confianza de la anciana hasta que el domingo, cuando no había nadie con ella, entró en su domicilio y la agredió sexualmente, sin necesidad de usar la violencia, debido a su edad y estado