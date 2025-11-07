edición general
Detienen a un hombre por violar a su vecina de 91 años en un pequeño pueblo de Gerona

Víctima y agresor viven en Garriguella, una localidad de unos 980 habitantes en la comarca del Alto Ampurdán (Gerona) y concretamente son vecinos. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo y posteriormente, cuando la familia de la anciana se enteró de lo sucedido, fue a denunciarlo. Al parecer el detenido, con antecedentes, se había ido ganando la confianza de la anciana hasta que el domingo, cuando no había nadie con ella, entró en su domicilio y la agredió sexualmente, sin necesidad de usar la violencia, debido a su edad y estado

#2 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
Connect #1 Connect
A ver, si se ganó la confianza y no usó la violencia, ¿donde está la agresión?. ¿Es que la señora a esa edad ya no puede echar una canita al aire? Desde luego que es una relación rara, pero a saber qué hay de la vida de estas dos personas.
#3 Cincocuatrotres
#1 creo que en artículo dice bien claro que la agredió, es evidente te que no le dio de hostias porque la anciana no tenía ninguna capacidad de defensa, pero la señora puede hablar.
