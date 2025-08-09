edición general
Detienen a un hombre por una presunta agresión sexual a una joven en Mérida

Detienen a un hombre por una presunta agresión sexual a una joven en Mérida

La Policía Nacional adscrita a la Comisaría de Mérida ha detenido este sábado a un hombre de 54 años como presunto responsable de una agresión sexual a una joven de 19 años. Según han informado fuentes policiales a este diario, los hechos habrían ocurrido anoche, pero de momento no han querido precisar el lugar ni facilitar más datos al respecto, aunque podría tratarse de una peregrina que realizaba el Camino de Santiago y de nacionalidad extranjera.

1 comentarios
Tontolculo
durante los tres primeros meses de 2025, de los cuales 16 fueron agresiones sexuales con penetración (violaciones). En el mismo periodo del año anterior, se registraron un total de 118 delitos, por lo que se ha registrado un descenso del 32% a nivel interanual.
