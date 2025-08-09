Detienen a un hombre por una presunta agresión sexual a una joven en Mérida

La Policía Nacional adscrita a la Comisaría de Mérida ha detenido este sábado a un hombre de 54 años como presunto responsable de una agresión sexual a una joven de 19 años. Según han informado fuentes policiales a este diario, los hechos habrían ocurrido anoche, pero de momento no han querido precisar el lugar ni facilitar más datos al respecto, aunque podría tratarse de una peregrina que realizaba el Camino de Santiago y de nacionalidad extranjera.