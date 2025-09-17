edición general
Detienen a un hombre de 73 años y a una mujer de 33 por retener e intentar violar a la prima de ella en Moratalaz

Los arrestos se practicaron en la madrugada, horas después de que la víctima aterrizara en Madrid procedente de Colombia para hacer escala antes de coger otro vuelo a Tenerife. La mujer, de nacionalidad colombiana, informó a su marido por teléfono de que pasaría la noche en la capital con su prima, pero que no se encontraba bien porque había tomado unas copas y la estaban llevando a la fuerza a una vivienda. Los policías encontraron a la víctima desorientada en el domicilio de los detenidos, con los pantalones y las zapatillas desabrochadas.

