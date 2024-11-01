edición general
Detienen al hermano del rapero Morad por apuñalar a tres menores en Barcelona

Detienen al hermano del rapero Morad por apuñalar a tres menores en Barcelona

Según las autoridades, no existió ningún tipo de provocación previa y la agresión se produjo 'por diversión'.

#1 mcfgdbbn3
Se pensará que la vida rapera es como sale en los vídeos de hiphop.
#3 Mk22
¿ Hará Évole programa de esto también?
#6 pitercio
Siempre he sentido especial desprecio por los navajeros. Cobardes con premeditación homicida.
#4 sotillo
Pues palante
#7 Mistwatch
Ni siquiera fue para robarles: Según las autoridades, no existió ningún tipo de provocación previa y la agresión se produjo "por diversión".
:-/
#2 SegarroAmego
Segarro Amego!!
En Warcelona apuñalar a alguien forma parte de la aceptación social
#5 chocoleches
#2 Molins de Rei está a veintipico kilómetros de Barcelona, despues pasar por Esplugues, Sant Feliu y Sant Joan D'Espi.

Es para que sepas el número de pueblos que te has pasado, tres.
