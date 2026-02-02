Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños

La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí, situada en la calle Albalat, por presunto maltrato y trato denigrante a los menores del centro. Las denuncias del personal del centro fueron clave en la investigación. Varios profesores grabaron vídeos y denunciaron el trato que estaban sufriendo los alumnos y alumnas, lo que ha llevado a la detención de la dueña de la escuela infantil, una mujer de 55 años. Accesible (si hiciera falta) en Modo Lectura.