edición general
4 meneos
26 clics
Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños

Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños

La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí, situada en la calle Albalat, por presunto maltrato y trato denigrante a los menores del centro. Las denuncias del personal del centro fueron clave en la investigación. Varios profesores grabaron vídeos y denunciaron el trato que estaban sufriendo los alumnos y alumnas, lo que ha llevado a la detención de la dueña de la escuela infantil, una mujer de 55 años. Accesible (si hiciera falta) en Modo Lectura.

| etiquetas: dueña , guardería , algemesí , maltrato infantil , trato denigrante
3 1 0 K 64 Sucesos
1 comentarios
3 1 0 K 64 Sucesos
#1 Seat127
Debería obligarse por ley que todas las guarderías tuvieran videovigilancia conectada a la policía y que se revisase diariamente su actividad de forma aleatoria. Con los niños (y los mayores) no se hace suficiente para velar por su seguridad en los centros donde se supone que deben estar cuidandooos.
0 K 9

menéame