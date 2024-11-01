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Detienen a decenas de personas en Nueva York por protestas contra la venta de armas a Israel
Entre los manifestantes se encontraba el grupo pacifista Jewish Voice for Peace, que dijo que unas 90 personas fueron detenidas.
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protestas
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#1
ces
*
Esto empieza a recordar la oposición a la guerra de Vietnam. Ojalá no me equivoque, pero parece una cuenta atrás de manual
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#11
makinavaja
#1
Iran = Vietnam 2.0
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#2
josde
Esta a punto de estallar una guerra civil en EE.UU
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#4
ces
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#2
Una guerra civil requiere organizaciones armadas y que el sistema electoral no funcione. Si en las elecciones que ha habido en abril por reponer escaños perdidos los republicanos han perdido
por 30 puntos
esto no apunta a una guerra civil sino a una debacle republicana, que es otra cosa. El tema de la contestación civil pacífica es otro tipo de medida, y pinta mal para el apoyo de USA a Israel, o lo que es lo mismo, el inicio del anti-aperheid con Israel, y a ver como sale de eso
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#6
diosmioporque
#4
dios te oiga.
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#7
sotillo
#4
El aperheid tardó años en caer y lo de Israel va por el mismo camino, un país de apestados que recorrerá el mundo de punta a punta
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#10
ces
#7
Para la situación de la que partimos, con prácticamente todos los gobiernos y prensa occidentales comprados, el momento actual es muy importante, porque empiezan a salir muchas setas aqui y alli y no podran pararlo todo. El otro dia leia que en las utimas elecciones del congreso usa en el mes pasado y este para reponer puestos vacantes el lobby pro-judio que financia candidatos a su favor solo pudo colocar unos pocos, nada de lo que pasaba antes. A ver si sigue
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#3
aupaatu
Y mientras en Bruselas le siguen considerando un alíado seguro y fiable
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#8
sotillo
#3
Diría que no es la primera vez que Europa se posiciona de forma errónea ante un genocidio
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#5
Iruñakis
Han debido de haber montones de manifestaciones en Estados Unidos que se silencian. Creo que es bastante más hastío y protestas por lapoitica exterior de su presidente de lo que nos llega.
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#9
sotillo
#5
En foros yankis se ve ya mucho desprecio hacia Israel, no parece una anécdota más bien una corriente que crece demasiado deprisa
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K
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menéame
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