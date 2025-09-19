edición general
Detienen a 'El Buque', el rey de la coca de Canarias: así cayó uno de los principales narcotraficantes de toda España

La red desmantelada estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de distintas embarcaciones. Para ello, este grupo tenía fuertes vínculos a nivel internacional, con presencia sobre todo en la zona sur de Gran Canaria, y empleaba métodos sofisticados para ocultar la droga, con alijos de varias toneladas en cada operación.

mente_en_desarrollo
Todo son trabas al pequeño emprendedor.
1
shake-it
#5 Disiento. Quien defrauda millones de euros al fisco, se está beneficiando económicamente a costa de las prestaciones que el Estado puede dar a sus ciudadanos. Y aquí los ciudadanos no tienen capacidad de elección. Al menos en el consumo de estupefacientes, la elección última es del individuo; esto lo podemos matizar todo lo que queramos desde un perfil psicofisiológico de adicción, pero gran parte del consumo de estupefacientes no viene dado por una adicción. ¿No sería mejor legalizar estas sustancias y que el Estado participe de este negocio, como ocurre con grasn parte de las drogas que ir haciendo el Charles Bronson por la vida?
1
Supercinexin
#8 El que trafica con drogas está:

- Destruyendo a la sociedad con venenos, haciendo enfermar a gente y sacándola del tejido productivo para meterla en círculos viciosos de criminalidad y problemas graves de saliud.
- Causando, con esas dos cosas, un gasto extra en la sociedad: necesitas más policía para atajar la delincuencia intrínsecamente generada por el consumo y venta de drogas y necesitas más sanidad para tratar a los ciudadanos que enferman por el consumo de drogas.
- Corrompiendo a…   » ver todo el comentario
0
shake-it
#11 Un apunte: las drogas sintéticas no se plantan.

Por otro lado, el que vende drogas simplemente está atendiendo a una demanda no satisfecha por el Estado, que alega una protección al ciudadano que obvia con otro tipo de sustancias legalizadas que son, como poco, igual de dañinas, cuando no mucho más dañinas. Todo lo demás (criminalidad, corrupción, mafias) son consecuencias directas de la ilegazación arbitraria de ciertas sustancias.

Mi idelogía me prohibe tolerar que el Estado que financio con mis impuestos asesine a nadie. Pero si nos ponemos espléndidos y me preguntas, creo que merece mucho más la muerte quien quema un bosque centenario a propósito o quien apoya un genocidio que el camello de mi barrio.
0
shake-it
#15 Son muy pocos los toxicómanos que mueren en el proceso de desintoxicación
0
shake-it
#2 ¿Por qué no hacer lo mismo con ladrones, estafadores y violadores? Qué demonios, y para quien se salte un control o vaya demasiado rápido en la autopista! Es más, que disparen primero y luego pregunten, que algo habrá hecho...
5
Supercinexin
#3 Porque ladrones, estafadores y violadores, evaluando objetiva y fríamente, no hacen daño a la sociedad a la misma escala y con el mismo beneficio económico que un narcotraficante. Por eso. Sencillamente por eso.
0
Cehona
#3 Y a las mujeres que denuncian maltrato, si han sido golpeadas, algo habrán hecho.
0
Machakasaurio
#2 vale, Dredd.
Flipate un poco menos, deja de idealizar el Oeste yanki, que la Constitución y el Derecho están para algo.
No tenemos una Historia precisamente para andar sugiriendo a las FFSS que se tomen la justicia por su mano, y te vendría bien conocerla.
6
have_a_nice_day
#2 Vaya flipao
1
johel
#2 Ahora que se les estaba olvidando eso de disparar en las cunetas y que les aplaudan, mejor no traerles de vuelta la epoca de cadaverica placidez.
Ademas, a esta gente yo la condenaria a una perpetua de prision en la que pasen permanentemente por todo el ciclo de de adiccion, mono y abstinencia, seria mucho mas "justo".
2
shake-it
#7 Así no sólo le pagas la manutención en la cárcel, sino también le pagas las drogas. Cómo no se nos había ocurrido antes?!
0
johel
#14 La droga por cauces legales es muy barata y los yonkis en el carrusel de sufrimiento de la desintoxicacion no duran mucho. Sale mucho mas barato que meterlo entre rejas para siempre y tirar la llave.
Una vez dicha lo que obviamente tiene tintes de ley del talion y es inaplicable, seria licito abrir un debate inteligente, repito inteligente, sobre que hacer con los presos que no reinsertables con animo de reiteracion de delitos. Y esto vale para los narcos y expresidentes de entidades bancarias.
0
frg
#2 ¿No es más sencillo despenalizar las drogas? Nos ahorramos trabajo, problemas y exabruptos como el tuyo.
0
alfre2
#2 otro inadaptado
0
alfre2
#2 el diagnóstico que no pediste, pero que te dieron: www.instagram.com/reel/DNuzyos0Keu/?igsh=bWgweHB6bzRiZWcy&wa_loggi
0

