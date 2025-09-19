Detienen a 'El Buque', el rey de la coca de Canarias: así cayó uno de los principales narcotraficantes de toda España

La red desmantelada estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de distintas embarcaciones. Para ello, este grupo tenía fuertes vínculos a nivel internacional, con presencia sobre todo en la zona sur de Gran Canaria, y empleaba métodos sofisticados para ocultar la droga, con alijos de varias toneladas en cada operación.
| etiquetas: canarias , coca , farlopa , perico , blanca , mogra , nieve , buque
- Destruyendo a la sociedad con venenos, haciendo enfermar a gente y sacándola del tejido productivo para meterla en círculos viciosos de criminalidad y problemas graves de saliud.
- Causando, con esas dos cosas, un gasto extra en la sociedad: necesitas más policía para atajar la delincuencia intrínsecamente generada por el consumo y venta de drogas y necesitas más sanidad para tratar a los ciudadanos que enferman por el consumo de drogas.
- Corrompiendo a… » ver todo el comentario
Por otro lado, el que vende drogas simplemente está atendiendo a una demanda no satisfecha por el Estado, que alega una protección al ciudadano que obvia con otro tipo de sustancias legalizadas que son, como poco, igual de dañinas, cuando no mucho más dañinas. Todo lo demás (criminalidad, corrupción, mafias) son consecuencias directas de la ilegazación arbitraria de ciertas sustancias.
Mi idelogía me prohibe tolerar que el Estado que financio con mis impuestos asesine a nadie. Pero si nos ponemos espléndidos y me preguntas, creo que merece mucho más la muerte quien quema un bosque centenario a propósito o quien apoya un genocidio que el camello de mi barrio.
Flipate un poco menos, deja de idealizar el Oeste yanki, que la Constitución y el Derecho están para algo.
No tenemos una Historia precisamente para andar sugiriendo a las FFSS que se tomen la justicia por su mano, y te vendría bien conocerla.
Ademas, a esta gente yo la condenaria a una perpetua de prision en la que pasen permanentemente por todo el ciclo de de adiccion, mono y abstinencia, seria mucho mas "justo".
Una vez dicha lo que obviamente tiene tintes de ley del talion y es inaplicable, seria licito abrir un debate inteligente, repito inteligente, sobre que hacer con los presos que no reinsertables con animo de reiteracion de delitos. Y esto vale para los narcos y expresidentes de entidades bancarias.