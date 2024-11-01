edición general
Detienen a una abogada por favorecer la inmigración irregular con contratos de arrendamientos falsos en Lanzarote

La abogada, según los investigadores, actuaba como representante legal de los solicitantes, aprovechando su condición profesional para dotar de apariencia de legalidad a los expedientes y facilitar la obtención irregular de autorizaciones de residencia. En este caso, la policía subraya la "especial gravedad" de los hechos, ya que la ahora detenida habría abusado de la confianza inherente a su labor como letrada utilizando su posición para vulnerar los controles establecidos en materia de extranjería.

Gotsel
Toda inmigración es una bendición para el país, incluso la irregular, ya que por todos es sabido que aporta más beneficios que perjuicios. Por lo tanto, se está cometiendo una injusticia con esta abogada y en el fondo merece un reconocimiento por sus acciones solidarias con los más desfavorecidos.
SegarroAmego
Medio país vive de estafar inmigrantes. Abogados, citas para extranjería, alquileres, explotación y salarios de mierda en hostelería, construcción y en el campo... Y un largo etc.
