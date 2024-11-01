Detienen a una abogada por favorecer la inmigración irregular con contratos de arrendamientos falsos en Lanzarote

La abogada, según los investigadores, actuaba como representante legal de los solicitantes, aprovechando su condición profesional para dotar de apariencia de legalidad a los expedientes y facilitar la obtención irregular de autorizaciones de residencia. En este caso, la policía subraya la "especial gravedad" de los hechos, ya que la ahora detenida habría abusado de la confianza inherente a su labor como letrada utilizando su posición para vulnerar los controles establecidos en materia de extranjería.