¿Determinados o agentes libres? El debate sobre el libre albedrío

En el marco de la filosofía contemporánea, el debate en torno al libre albedrío se estructura, en líneas generales, en tres grandes posturas: el libertarismo, el determinismo y el compatibilismo. Desde la perspectiva libertaria, se sostiene la existencia de un libre albedrío de tipo espectral, entendido como una entidad de naturaleza metafísica capaz de influir directamente en el cerebro. Esta capacidad permitiría que ciertos eventos ocurran en el mundo físico sin estar completamente determinados por causas previas. Los deterministas, en cambio
No sabemos porque estamos aqui ni tenemos un proposito.
Solo por elegir con que actitud enfrentar cada dia ya hacemos uso del libre albedrio.
¿Sirve eso para algo? Probablemente no. Tenemos libre albedrío aunque eso no tenga ningun sentido jejeje.
Los defensores del libre albedrío pueden afirmar que existe a base de definirlo cuidadosamente.
Las explicaciones metafísicas son una puta vergüenza.
Las alusiones a la aleatoriedad tienen que irse a la mecánica cuántica. Aún ahí son solamente una interpretación de la teoría, como también lo es el determinismo. Ahí es importante la mención de que la realidad obedece todas las leyes de la física, no solamente las que conocemos.
