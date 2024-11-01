edición general
Deterioro de la sanidad pública y aumento de la exclusión social: balance de casi siete años de Moreno Bonilla en Andalucia

El presidente reivindica su trabajo, pero admite: "No seré yo quien diga que la economía va como un tiro.

#2 tierramar *
El deterioro de la sanidad publica y la educación viene desde los tiempos de PSOE, el desgobierno del bipartidismo, de partidos corruptos: ellibre.es/la-indignante-politizacion-de-la-sanidad-publica-en-andaluc Corría el año 2016 y el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, comenzó a recortar en sanidad. Surgió Spiriman que luchó por evitar una debacle sanitaria. Y lo consiguió. Paró la fusión, pero, a partir de entonces, se convirtió en la diana de los socialistas, que…   » ver todo el comentario
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 y #1 son perfectamente compatibles. La cuestión es que esto tiene difícil solución mientras no desaparezcan del mapa ambos partidos
Asimismov #3 Asimismov *
-¿Cuánto nos cuesta la corrupción pepera y voxemita a Andalucía?
-¡El futuro!
TodasHieren... #1 TodasHieren... *
Y si os asomáis a educación ya flipáis...en primaria y secundaria no he visto más oscurantismo en las bolsas de interinos (y eso que ya el PSOE nos dió bastantes problemas), en universidades está Moreno Bonilla ahí a tope autorizando universidades privadas mientras le escamotea los presupuestos a la universidad pública. Majo, majo el presidente del increíble currículo menguante{cool}
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Seguro que perderá las siguientes elecciones si Andalucía va tan mal como quiere dar a entender el panfleto Público.
