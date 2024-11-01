·
15
meneos
12
clics
Deterioro de la sanidad pública y aumento de la exclusión social: balance de casi siete años de Moreno Bonilla en Andalucia
El presidente reivindica su trabajo, pero admite: "No seré yo quien diga que la economía va como un tiro.
|
etiquetas:
:
deterioro
,
sanidad
,
pública
,
exclusión
,
social
,
7
,
años
,
pp
,
andalucía
relacionadas
#2
tierramar
*
El deterioro de la sanidad publica y la educación viene desde los tiempos de PSOE, el desgobierno del bipartidismo, de partidos corruptos:
ellibre.es/la-indignante-politizacion-de-la-sanidad-publica-en-andaluc
Corría el año 2016 y el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, comenzó a recortar en sanidad. Surgió Spiriman que luchó por evitar una debacle sanitaria. Y lo consiguió. Paró la fusión, pero, a partir de entonces, se convirtió en la diana de los socialistas, que…
» ver todo el comentario
2
K
40
#4
Torrezzno
#2
y
#1
son perfectamente compatibles. La cuestión es que esto tiene difícil solución mientras no desaparezcan del mapa ambos partidos
0
K
20
#3
Asimismov
*
-¿Cuánto nos cuesta la corrupción pepera y voxemita a Andalucía?
-¡El futuro!
1
K
30
#1
TodasHieren...
*
Y si os asomáis a educación ya flipáis...en primaria y secundaria no he visto más oscurantismo en las bolsas de interinos (y eso que ya el PSOE nos dió bastantes problemas), en universidades está Moreno Bonilla ahí a tope autorizando universidades privadas mientras le escamotea los presupuestos a la universidad pública. Majo, majo el presidente del increíble currículo menguante{cool}
1
K
30
#5
Macnulti_reencarnado
Seguro que perderá las siguientes elecciones si Andalucía va tan mal como quiere dar a entender el panfleto Público.
0
K
8
